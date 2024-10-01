Başakşehir'de Çağdaş Atan: Sahada güçlü kalıp kazanmak istiyoruz

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i konuk edecek. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen sene büyük bir gelişim göstererek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandıklarını söyleyen Çağdaş Atan, “Ligin başında çok zorlandığımız ve belli bir periyot sonrasında sonra kendimize döndük. Bunu da Avrupa kupalarına kalarak taçlandırdık. İlk maç kendimizi gösterme, vizyonumuzu tüm Avrupa’ya göstermek istiyoruz. Şimdiye kadar 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Rapid Wien ilk 8’in de en büyük adaylarından bir tanesi. Belli bir oyun planı olan ve oyunun her bölümünü planlamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Son haftaya kadar ligde liderlerdi. Geçtiğimiz Austria Wien maçını izleme fırsatım oldu. Daha önce oynadıkları takımlara bakınca farklı bir takımız. Hem kulübü, hem de ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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"BAŞAKŞEHİR'İN HEDEFİ BİR ÜST TURA GEÇMEK"

UEFA Konferans Ligi’nin yeni formatının eğlenceli olduğunu belirten Atan, “Yeni formatın maçlarda eğlence katacağını düşünüyorum. Güçlü bir kura çektik. Güçlü ve zor bir fikstürümüz var. Bir o kadar da gücümüz var. Güçlü bir oyunumuz var. Duarte ve Ömer Ali’nin eksikliğini hissedebiliriz. Bu pozisyonları da doldurup, iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Başakşehir’in hedefi bir üst tura geçmek. Hedeflerimizi hayallerimizi yüksek tutmak istiyoruz. İlk 8’de tamamlayıp ya da play-off oynamak istiyoruz. Hedefimiz bu şekilde” diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR İSTATİSTİK" Konferans Ligi elemelerinde oynadıkları 6 maçta elde ettikleri 5 galibiyet ile kulübün Avrupa kupalarında galibiyet sayısının, mağlubiyet sayısını geçtiğinin hatırlatılması üzerine Çağdaş Atan, “Güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Oyuncu ve stafla beraber iyi bir uyumuz var. Rakiplerin gücü şimdi eşleşmeler kadar güçlü olmasa da daha. Ülke puanına yapmak istediğimiz katkıdan her zaman bahsetmiştik. Bir Türk takımının galibiyet sayısının mağlubiyet sayısında fazla olması önemli bir istatistik bana göre. Bu bölümde bunlar içinde yarıştık aslında. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Gerçek hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Biz Avrupa kupalarını çok önemsiyoruz. Büyük gücümüzle sahada olacağız. Oyuncularım mutlu ve burada oynamak için çok heyecanlılar. Benim yarın en büyük güvencem oyuncularım. Bizim onlara verdiğimiz taktik disiplini sahaya yansıttıklarında, bunu coşku ile birleştirdiklerinde güçlü bir takım oluyorlar. İki gündür iyi analiz ediyoruz. Oynaması çok keyifli bir rakip ve ortam olacak. Asıl hedefimiz buradan kazanarak ayrılabilmek. Bizim içinde büyük bir enerji olur, Rapid Wien gibi güçlü bir takımı burada yenerek. Yarın 17.30 ve 19.30 arasında herkese futbol şöleni izletebiliriz” cümlelerini kullandı. "EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ..." Sezon başında hedefledikleri gibi 58-60’a yakın maç oynayacaklarını belirten Atan, “Sanırım Haziran ayın 28’iydi ilk yola çıktığımızda. Bu sene amacımız 58-60 maçı oynamaktı. Bunun içinde eleme turunu geçip, gruplara kalmak. Türkiye Kupası’nda gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek ve ligde 36 tane maçı tamamlayabilmek. Bu da bizim en büyük hedeflerimden bir tanesiydi. İlk günden itibaren buna uygun çalışmalarımıza devam ettik. Gerekli fiziksel yüklemeleri takımımıza uyguladık. En büyük avantajımız beraber oynama alışkanlığı olan bir takımız. Çok fazla transfer yapmadık. 2-3 oyuncu daha kadroya katabilirdik, özellikle içimize sinen portföy olmadığı için bu transferi gerçekleştirmedik. İstediğimiz ama son anda masada bozulan transfer görüşmelerimiz oldu. Bunu gerçekleştirebilseydik gücümüze güç katabilirdik. Birlikte oynamaya alışkın bir takımız. Bu bizim için avantaj diye düşünüyorum. Zaten rotasyon yapmayı seven bir teknik direktörüm. 22 oyuncuyu da oyunun içerisinde dahil etmek istediğimi daha öncede söyledim. Bugün bütün oyuncularım oynamaya hazır. Bunun bizim için çok sevindirici. Yaptığımız rotasyonların ardından oyun seviyemizin geriye düşmesini istemiyoruz. Sezon başında bu konuda zorlandık ama her geçen gün daha çok mesafe kat ediyoruz. İyi çalıştıklarında, oyuna sadakat gösterdiklerinde, taktik disipline bağlı kaldıklarında forma şansı bulacaklarını biliyorlar. Nitekim yarın önemli bir maçımız. Cumartesi günü bir bu kadar önemli bir lig maçımız daha var. 25 oyuncumda bu yükü paylaşacaklarını biliyorlar. Hepsi fiziksel, taktiksel ve mental olarak bu mücadeleye hazırlar” şeklinde konuştu.