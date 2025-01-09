Başakşehir'den penaltı ve hakem tepkisi!

Başakşehir, kupada Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Ali Şansalan'a baktı ve penaltı bekledi.

Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM!

Başakşehir, maçın ardından pozisyonla ilgili bir paylaşım yaptı ve hakem yönetimine tepki gösterdi. Başakşehir'in paylaşımında, "Bu emojiler Crespo'nun gol sevincini değil, hakemin maç yönetimini(!) temsil ediyor." denildi.