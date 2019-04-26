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Başakşehir - Göztepe maçında kritik kararlar

Başakşehir ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında karşı karşıya gelirken mücadelede birçok kritik karara imza atıldı. Başakşehir'in 2 golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılırken Göztepe cephesi de bir pozisyonda penaltı bekledi

Başakşehir - Göztepe

Lider Başakşehir, kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'yi Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ederken mücadelede hakem Suat Arslanboğa ve yardımcıları kritik kararlara imza attı.

Başakşehir 36. dakikada golü bulsa da gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı: Başakşehir'de Elia, Robinho'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve Başakşehir'in golü geçerli sayılmadı.

44. dakika oynanırken Başakşehir Visca ile bir gol daha buldu ancak gol, yine ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı: Edin Visca, Caiçara'nın pasında ceza sahasına girdi ve topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından Edin Visca'nın ofsaytta olduğu tespit edildi. 

61. dakika oynanırken Göztepe bir pozisyonda penaltı bekledi: Poko kaptığı topla takımını hızlı çıkardı. Ceza sahasına girerken pasını veren Poko, Serdar'ı golle buluşturmak istedi ama Serdar Taşçı kayarak müdahaleyle topun sahibi oldu. Göztepeli futbolcular penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Pozisyonda VAR incelemesi de olmadı.

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