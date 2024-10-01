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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir'in konuğu Rapid Wien - Futbol Haberleri

        Başakşehir'in konuğu Rapid Wien

        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:14
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        Başakşehir'in konuğu Rapid Wien!
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        UEFA Konferans Ligi ilk maçında RAMS Başakşehir, yarın evinde Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

        Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek.

        BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

        Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

        Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

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        BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ YOLU

        RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.

        Turuncu-lacivertli ekip 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i ve play-off turunda da İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

        RAPİD WİEN, TRABZONSPOR'U ELEDİ

        Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti.

        Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.

        BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA'DAKİ 57. MAÇI

        İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında yarın Avusturya ekibi Rapid Wien’i konuk edeceği maçla birlikte Avrupa kupalarında 57. randevusuna çıkacak.

        Söz konusu maçla birlikte Başakşehir, Avrupa kupalarında 57. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa'da geride kalan mücadelelerde 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 81 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 76 gole engel olamadı.

        ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 7. MAÇ

        İstanbul Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 7. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Atan idaresinde Avrupa kupalarında çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu maçlarda 15 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.

        AVUSTURYA TAKIMLARINA KARŞI 3. RANDEVU

        Başakşehir, bu güne kadar Avusturya takımlarına karşı 2 maç oynadı. Başakşehir, 2019-2020 sezonunda Wolfsberger ile birlikte UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda yer aldı. Turuncu-lacivertliler, evinde 1-0, deplasmanda ise rakibi 3-0 mağlup etti.

        Turuncu-lacivertliler, yarın oynayacağı Rapid Wien mücadelesiyle birlikte Avusturya takımlarına karşı 3. randevusuna çıkacak.

        AVUSTURYA LİGİNDE İKİNCİ SIRADA

        Rapid Wien, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başladı. Yeşil-beyazlılar bu turda Polonya ekibi Wisla Krakow’u, 3. turda ise Trabzonspor’u kupanın dışında bıraktı. Avusturya temsilcisi, play-off turunda ise Portekiz ekibi Braga’ya elenerek Konferans Ligi’nde gruplara kaldı. Wien, Avusturya Ligi’nde ise geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        ADAM LADEBACK DÜDÜK ÇALACAK

        Söz konusu mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'nda Adam Ladeback yönetecek. Ladeback'ın yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joakim Östling olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda İngiliz Peter Bankes oturacak. Bankes'e AVAR olarak vatandaşı Darren England eşlik edecek.

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