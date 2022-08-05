Başakşehir Maccabi Netanya maçı için nefesler tutuldu. Günün hakkında en çok arama yapılan maçlarından biri olan Başakşehir Maccabi Netanya mücadelesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Maccabi Netanya maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Youssouf, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka
Maccabi Netanya: Amos, Konstantin, Gandelman, Shlomo, Sehovic, Enow, Karzew, Twumasi, Guiagon, Awraham, Zlatanovic
BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Maccabi Netanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Netanya'yı elemesi durumunda bir sonraki aşamada Breidablik - Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 4 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos’ta oynanacak.
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