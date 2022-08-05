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Haberler Futbol Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı? Başakşehir UEFA maçı hangi kanalda ve şifreli mi yayınlanacak? Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle
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Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki temsilcilerimizden Başakşehir, bu akşam İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, futbolseverlerin şimdiden heyecanla beklediği Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı? Başakşehir UEFA maçı hangi kanalda ve şifreli mi yayınlanacak? Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın izle

Başakşehir Maccabi Netanya maçı için nefesler tutuldu. Günün hakkında en çok arama yapılan maçlarından biri olan Başakşehir Maccabi Netanya mücadelesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Maccabi Netanya maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Youssouf, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka

Maccabi Netanya: Amos, Konstantin, Gandelman, Shlomo, Sehovic, Enow, Karzew, Twumasi, Guiagon, Awraham, Zlatanovic

BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Maccabi Netanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Netanya'yı elemesi durumunda bir sonraki aşamada Breidablik - Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 4 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos’ta oynanacak.

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