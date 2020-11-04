Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler ligindeki temsilcimiz Başakşehir, 3. maçında İngiliz ekibi Manchester United karşısında 3 puan arıyor.

BAŞAKŞEHİR M.UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçına sahne olacak Başakşehir Manchester United maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir : Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Deniz, Demba Ba

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford.

TEMSİLCİMİZDE HEDEF 3 PUAN!

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor.

İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

4 SAKAT VAR

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

MANU, AVRUPA'DA İYİ, LİGİNDE KÖTÜ

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) gösteremiyor.

H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Manchester United, 3 maçtan ise yenilgi ile ayrılarak 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Manchester United, ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.

- Manchester United'da eksikler

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.

Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.