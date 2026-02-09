Habertürk
        Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi açıkladı! - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi açıkladı!

        Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:10
        Başakşehir, Kharebashvili'yi açıkladı!
        Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Genç futbolcu, 18 yaşına geleceği yeni sezonla birlikte Başakşehir'e katılacak.

        Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

        "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır.

        Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir."

