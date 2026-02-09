Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi açıkladı!
Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 09.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:10
Başakşehir, Dinamo Tiflis'ten 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Genç futbolcu, 18 yaşına geleceği yeni sezonla birlikte Başakşehir'e katılacak.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır.
Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ