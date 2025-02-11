Başakşehir, Umut Güneş'i transfer etti!
RAMS Başakşehir, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Umut Güneş'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 11.02.2025 - 19:42 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:42
Başakşehir, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Umut Güneş'i 3,5 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.
İstanbul ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Umut Güneş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Umut Güneş'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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