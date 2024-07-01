Başakşehir’de futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'de sezon öncesi hazırlık programı kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Giriş: 01.07.2024 - 13:55 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:16
Başakşehir’de futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de, yeni sezon hazırlıkları dahilinde futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede yapılan sağlık kontrolleri öncesinde bu sabah kulüp tesislerinden oyunculara laktat testi uygulandı.
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