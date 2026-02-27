Canlı
        Başakşehir'den Deniz Türüç'ün oğluna destek - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir’den Deniz Türüç’ün oğluna destek

        RAMS Başakşehirli futbolcular, Konyaspor maçı öncesi ısınmaya eski futbolcusu Deniz Türüç'ün hasta oğluna destek için 'Geçmiş olsun Ayden' tişörtleriyle çıktı.

        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında RAMS Başakşehir, Konyaspor’u konuk etti. Mücadele öncesinde Başakşehirli futbolcular, geçmişte turuncu-lacivertli formayı giyen ve şu anda Konyaspor kadrosunda yer alan eski oyuncuları Deniz Türüç’ün tedavi gören oğlu Ayden için ‘Geçmiş olsun Ayden’ yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

        Konyasporlu futbolcular da takım arkadaşları Deniz Türüç’e, ısınmada giydikleri tişörtlerle destek verdi.

