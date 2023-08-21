İtalya Başbakanı Meloni , Arnavutluk'ta restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin faturasını ödedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'ta bir restorandan para ödemeden ayrılan dört İtalyan turistin faturasını ödedi.

İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre Meloni, büyükelçiye "gidin ve bu aptalların faturasını ödeyin" dedi. BBC'ye göre fatura yaklaşık 80 € tutarında.

İtalya'nın Arnavutluk Büyükelçiliği faturayı Meloni'nin kişisel bütçesiyle ödediğini doğruladı. Büyükelçilik, "İtalyanlar kurallara saygı duyuyor ve borçlarını ödüyor ve bu tür olayların tekrarlanmamasını umuyoruz" dedi.

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