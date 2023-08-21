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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni , Arnavutluk'ta restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin faturasını ödedi

        İtalya Başbakanı Meloni , Arnavutluk'ta restorandan hesap ödemeden ayrılan İtalyan turistlerin faturasını ödedi

        İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk ziyareti sırasında oturduğu restoranda hesabı ödemeden ayrılan İtalyan turistleri fark etti. Meloni, büyükelçiye hemen faturanın ödenmesi talimatını verdi ve yaklaşık 80 Euro tutarındaki hesap, Meloni'nin kişisel bütçesinden ödendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 08:24
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        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'ta bir restorandan para ödemeden ayrılan dört İtalyan turistin faturasını ödedi.

        Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meloni'nin geçen hafta ailesiyle Arnavutluk'u ziyaret ettiği sırada konunun gündeme geldiğini söyledi. Olay, Osum Nehri üzerinde yer alan Berat'ta meydana geldi.

        İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre Meloni, büyükelçiye "gidin ve bu aptalların faturasını ödeyin" dedi. BBC'ye göre fatura yaklaşık 80 € tutarında.

        İtalya'nın Arnavutluk Büyükelçiliği faturayı Meloni'nin kişisel bütçesiyle ödediğini doğruladı. Büyükelçilik, "İtalyanlar kurallara saygı duyuyor ve borçlarını ödüyor ve bu tür olayların tekrarlanmamasını umuyoruz" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Giorgia Meloni
        #italya
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