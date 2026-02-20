Basit Usul Nedir, Şartları Nelerdir? Basit Usule Tabi Mükellef Nedir?

Vergi mevzuatında küçük ölçekli ticari kazanç sahiplerine yönelik özel bir sistem bulunur. Basit usul olarak adlandırılan bu uygulama, bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğunu ortadan kaldırır ve kazancın daha sade bir yöntemle beyan edilmesini sağlar. Özellikle mahalle esnafı, küçük perakendeciler ve belirli hizmet gruplarında faaliyet gösterenler bu sistemden yararlanabilir. Ancak iş yerinin büyüklüğü, yıllık alım satım tutarı ve kira bedeli gibi kriterler dikkate alınır. Basit usul şartları sağlanmadığında mükellef gerçek usule geçmek zorunda kalır. Bu nedenle başvuru öncesinde tüm detayların incelenmesi önem taşır. Vergi dairesi kayıtları ve yıllık ciro sınırları da değerlendirme sürecinde belirleyici olur.

BASİT USULE TABİ MÜKELLEF NEDİR?

Basit usule tabi mükellef nedir sorusu, özellikle ilk kez iş yeri açacak girişimcilerin gündeminde yer alır. Bu kapsamda değerlendirilen kişiler, ticari kazancı belirli sınırların altında kalan ve kanunda sayılan genel şartları taşıyan esnaftır. Kendi işinde bilfiil çalışan, başka bir işte ücretli olarak çalışmayan ve iş hacmi belirlenen limitleri aşmayan kişiler basit usulden yararlanabilir.

Ayrıca büyük şehir belediye sınırları içinde ve dışında olmak üzere farklı ciro ve kira limitleri uygulanır. İş yerinin mülkiyet durumu da önem taşır. Basit usule tabi olanlar, kazançlarını basit yöntemle tespit eder ve daha sınırlı defter yükümlülüğüne sahip olur. Ancak kolektif şirket ortakları ya da sermaye şirketleri bu kapsamda yer almaz. BASİT USUL ŞARTLARI NELERDİR? Basit usul şartları hem genel hem özel kriterlerden oluşur. Genel şartlar arasında mükellefin kendi işinde fiilen çalışması, ticari faaliyet dışında başka bir ticari kazanç elde etmemesi ve belirlenen iş hacmi sınırlarını aşmaması yer alır. Özel şartlar ise yıllık alış ve satış tutarları ile iş yerinin kira bedeline ilişkindir. Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar Resmi Gazete’de yayımlanır. Bu limitlerin aşılması halinde mükellef bir sonraki takvim yılı itibarıyla gerçek usulde vergilendirilir. Ayrıca bazı faaliyet türleri, kazanç miktarına bakılmaksızın basit usul dışında bırakılmıştır. Örneğin inşaat işi yapanlar veya ilan ve reklam işiyle uğraşanlar bu kapsama girmez.

BASİT USULDE VERGİLENDİRME NASIL UYGULANIR? Basit usulde vergilendirme sisteminde kazanç, hasılattan giderlerin düşülmesiyle hesaplanır. Mükellefler bilanço esasına göre defter tutmaz; daha sade kayıt düzeni uygulanır. Elektronik ortamda kayıt tutulması ve beyan verilmesi mümkündür. Bu sistemde KDV uygulaması da farklılık gösterir. Basit usule tabi mükellefler teslim ve hizmetlerinde KDV hesaplamaz, bu nedenle KDV beyannamesi vermez. Ancak alışlarında ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapamaz. Vergi yükümlülüğü daha sade olsa da belge düzenine uyma zorunluluğu devam eder. BASİT USULDE YILLIK VERGİSİ BEYANNAMESİ NEDİR? Basit usulde yıllık vergisi beyannamesi nedir sorusu, beyan döneminde öne çıkar. Basit usule tabi mükellefler, elde ettikleri ticari kazancı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirir. Beyan genellikle Şubat ayında yapılır ve hesaplanan vergi iki taksit halinde ödenir. Bu beyannamede yıllık hasılat, giderler ve safi kazanç yer alır. Ayrıca varsa diğer gelir unsurları da eklenir. Beyan süresinin kaçırılması halinde usulsüzlük cezası uygulanır. Bu nedenle muhasebe sürecinin düzenli yürütülmesi önem taşır. GEREK USUL MÜKELLEFİN EŞİ BASİT USUL OLUR MU? Gerek usul mükellefin eşi basit usul olur mu sorusu uygulamada sıkça gündeme gelir. Eşlerden biri gerçek usulde vergilendiriliyorsa diğer eşin basit usulden yararlanması mümkündür; ancak burada faaliyetlerin birbirinden bağımsız olması gerekir. Aynı iş yerinde ortaklık ya da fiili bağlılık bulunursa basit usul şartları ihlal edilebilir.