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        Haberler Gündem Güncel Başkan Arslan'dan "Taşköprü Sarımsağı" uyarısı | Son dakika haberleri

        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan "sarımsak" uyarısı

        Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü Sarımsağı"nın temmuz ayında hasat edilmeye başlandığına dikkat çekerek, "Temmuz öncesi satışa sunulan sarımsaklar gerçek Taşköprü Sarımsağı değil" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:49
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        Başkan Arslan'dan "Taşköprü Sarımsağı" uyarısı
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        Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada, Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip olan "Taşköprü Sarımsağı"nın dünyaca ünlü bir sarımsak haline geldiğini söyledi.

        "Taşköprü Sarımsağı"nın temmuz ayında hasat edilmeye başlandığını hatırlatan Arslan, hasat öncesi piyasaya sürülen sarımsaklara karşı tüketicileri uyardı.

        Başkan Arslan, "Temmuz öncesi satışa sunulan sarımsaklar gerçek Taşköprü Sarımsağı değil. Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenen Taşköprü Sarımsağımız, sadece aromasıyla değil, kalitesi ve uzun raf ömrüyle de fark yaratmaktadır. Temmuz ayı gelmeden piyasaya sürülen ürünlerin bu değeri temsil etmediğini vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Gerçek ürünün korunması ve üreticimizin emeğine sahip çıkılması adına bu uyarıyı yapmayı görev biliyoruz" dedi.

        Arslan, Taşköprü Sarımsağı'nın hem ekonomiye hem de Türkiye'nin marka değerine katkı sağladığını belirtti.

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