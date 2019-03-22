Dönmez, yaptığı açıklamada, Boron için planlananın üstünde bir talep geldiğini ve süratle kapasite artışına gidildiğini bildirdi.
Boron'da üretimin iki katına çıkarıldığını ve 3-4 aylık süre içinde bu kapasitenin daha da artırılacağını ifade eden Dönmez, şunları belirtti:
"Eskiden bor katkılı temizlik ürünleri vardı fakat şimdi deterjan sektörü daha fazla petrokimya ürünlerine yönelmeye başladı. Daha doğal mineralli bir ürün olduğu için bordan bunun yapılabileceğini göstermek adına böyle bir proje geliştirildi. Biz mutluyuz, inşallah müşterilerimiz de memnundurlar. Hatta şu anda yurt dışından talep gelmeye başladı. Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var. Küçük mahalle ölçeğinde bakkal ve marketlerde var. Henüz o kanallara erişmiş değiliz. Erişim tamamlanınca tabii ki yurt dışına da satışı planlıyoruz."
REKOR TÜKETİMDE TALEP RAHATLIKLA KARŞILANDI
Dönmez, enerji arz güvenliğinin sağlanmasında gaz depolama kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp olduğunu aktaran Dönmez, "Bizim depolama kapasitelerini yüzde 20'lere çıkarmamız gerekiyordu. Nitekim bu konuda yasayı da değiştirmek suretiyle yüzde 20'ye çıkarılması konusunda bir adım attık. Şu anda iki depoda yaklaşık 3,5 milyar metreküp doğal gaz depolayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Dönmez, geçen yıl doğal gazda kesinti ve kısıntıya gidilmediğini, günlük sisteme verilen gaz kapasitesinin 200 milyon metreküpten 303 milyon metreküpe yükseltildiğini anlattı.
Günlük gaz tüketiminde ocak ayında rekor kırıldığını anımsatan Dönmez, "Günlük 245 milyon metreküp bir talep oldu. O gün, bizim sisteme daha 60 milyon metreküp ilave gaz verme kapasitemiz vardı." dedi.
GÜNEŞTE BİN MEGAVATLIK YATIRIM
Güneş enerjisi yatırımlarının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları'ndaki (YEKA) alım garantisi ve ihale uygulaması gibi bir yöntemle yapılacağını ifade eden Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:
"Benzer modeller olacak. Sadece kapasiteler daha düşük olacak. 40'ar, 50'şer megavatlık il il yapılacak. İldeki güneşlenme potansiyeli, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin trafolarındaki uygun boş kapasite durumu, iletim hatlarının kapasitesi dikkate alınarak bir planlama yapılıyor. Çalışma büyük oranda bitmiş durumda. Belki önümüzdeki haftalarda ilana çıkabileceğiz. Tahmin ediyorum toplamda bin megavat civarında bir güneş santraline bu yolla erişmiş olacağız."
Dönmez, her şehre yapılması planlanan güneş yatırımları kapsamında, elektrik üretiminde doğudan batıya doğru bir kuşak oluşturularak gün ışığından kesintisiz ve daha fazla istifade edilebileceği belirtti.
YEKDEM SONRASI MODEL İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) 2020'de sona ereceğini anımsatan Dönmez, "YEKDEM sonrası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Dünyayı, Avrupa'yı, gelişmeleri ve maliyetleri çalışıyoruz. Bazı yenilenebilir teknolojilerin artık klasik konvansiyonel enerji üretim tesisleriyle rekabet edebilir hale geldiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.
Dönmez, YEKDEM sonrası uygulanması planlanan sistemin bu yıl içinde netleştirileceğini ve yatırımcıya duyurulacağını sözlerine ekledi.
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