İtibarıyla mı yoksa itibariyle mi?

Olay, gece saatlerinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kablo üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı, ciltte kızarıklık ve yanma şikayetiyle Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrika çalışanları, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı. DHA'nın haberine göre; acil servis içerisindeki hasta ve personelin binadan çıkarılmasının ardından, hastane girişi de emniyet şeridiyle kapatıldı.

SİVRİSİNEK ALERJİSİ

Bir süre karantinada tutulan 14 kişinin, daha sonra yapılan testte zehirlenmedikleri tespit edildi. Karantinanın kaldırılmasının ardından odalara alınan çalışanların ciltlerinde, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı. Tedaviye alınan fabrika çalışanlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Durumun normale dönmesinin ardından acil serviste hasta kabulü tekrar başladı.