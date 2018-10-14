SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
başkentte trafik kazası
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobilin altında kalan yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

14.10.2018 - 04:54 | Güncelleme: İHA

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak takla attı. Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. İHA'ın haberine göre; Dumlupınar Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde seyreden otomobil, ODTÜ ana giriş kapısının önündeki yan varyantta sürücü Y.G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıktı.

Kaldırıma çıkan otomobil, reklam panosuna çarparak takla attı. Kaza nedeniyle otomobil hurda yığınına dönerken, yolculardan Ö.K. ters dönen otomobilin altında kaldı. Sürücü Y.G. ile D.G. de kazada yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araç altında kurtarılmayı bekleyen Ö.K.’nın yardımına koşan itfaiye erleri, kurtarma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri, Y.G. ile D.G.’yi ambulanslara alarak ilk müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu aracın altından yaralı halde kurtarılan Ö.K. da sedyeyle ambulansa alındı. Şahıslar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavi edilmek üzere çevre hastanelere sevk edildi.

Yolda başka kazaların yaşanmasına engel olmak için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Araç daha sonra çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X