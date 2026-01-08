Habertürk
        Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı!

        Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı!

        Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final yarın başlayacak. Günün ilk maçında Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin ile karşılaşacak. İkinci yarı final ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut arasında oynanacak.

        08.01.2026 - 11:00
        
        Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonunun perdesi yarın aralanacak.

        Yarı finalin ilk müsabakasında Fenerbahçe Opet'le Çimsa ÇBK Mersin 17.00'de karşı karşıya gelecek. Diğer finalisti belirleyecek karşılaşmada ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'le Emlak Konut 20.30'da finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

        Maçlarını kazanan takımlar, 11 Ocak Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

        Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

        Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

        Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü olduğu gün inancıyla Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise dronla görüntülendi. (İHA)

