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        Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belli oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:41
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        Basketbolda play-off yarı final programı belli oldu
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başlayacak. Turda üç galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

        Yarı final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

        5 Haziran Perşembe:

        20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

        6 Haziran Cuma:

        20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

        7 Haziran Cumartesi:

        20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

        8 Haziran Pazar:

        20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

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        9 Haziran Pazartesi:

        20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

        10 Haziran Salı:

        20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

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