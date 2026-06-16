Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde üçüncü maç yarın oynanacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:01 Güncelleme:
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın kozlarını paylaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.
Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.
İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ