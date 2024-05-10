Basketbola yeni yabancı kuralı ve play-in formatı!

Basketbolda Lig Kurulu toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin yer aldığı toplantıda 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda iki önemli değişiklik yapıldı. İşte yeni kurallar ve değişiklikler:

YENİ YABANCI KURALI: 4+3 (1 TÜRK PARKEDE)

2024-2025 sezonu itibarıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında en az bir Türk oyuncu parkede bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı parkede en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek. Eski sistemde takımlar maç kadrolarında ve parkede en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurabiliyordu.

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PLAY-IN GELDİ

Öte yandan NBA ve EuroLeague'deki play-in formatı da yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde uygulanacak.

Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.'si olarak Play-off'a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off'a girmek için karşılaşacak.