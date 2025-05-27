Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbolda play-off maçlarının programı belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Basketbolda play-off maçlarının programı belli oldu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final programı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte play-off maçlarının programı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off çeyrek final turu, 29 Mayıs'ta başlayacak. Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale yükselecek.

        Çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

        29 Mayıs Perşembe:

        18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (Tofaş)

        20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

        30 Mayıs Cuma:

        18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

        20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

        31 Mayıs Cumartesi:

        18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

        20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)

        1 Haziran Pazar:

        18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

        20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        "Putin diplomasiyle oyun oynuyor"
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat