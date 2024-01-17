Başsavcı Akça'dan veda mesajı: Adalet ve hukuk yoldaşınız olsun Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Adliyesi'ne özel bir mesajla veda etti. Adliyede görevli hakim ve savcı ve personellerden helallik isteyen Akça, "Sağlıcakla kalın, adalet ve hukuk yoldaşınız olsun" dedi

Ankara Başsavcısı Ahmet Akça adliyede görevli hakim ve savcıların bulunduğu Whatsapp grubuna gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım; öncelikle iyi dilekleriniz ve görevim süresince verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Ankara Adliyesi’nde adalet hizmetlerine kovuşturma ve soruşturma süreçlerinde hep birlikte omuz verdik. Bu süreçte hiçbir meslektaşımı kırmamaya, işleri kolaylaştırmaya ve yargı görevinde rahat çalışılmalarına imkan sağlamak için elimden geleni yapmaya gayret ettim. Bilmeyerek ya da istemeden üzdüğüm, kırdığım arkadaşlarımız haklarını helal etsinler. Varsa ben üzerimdeki hakları herkese helal ediyorum. Sağlıcakla kalın, adalet ve hukuk yoldaşınız olsun…”