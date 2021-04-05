Başulu Hatun, Sultan Sencer'in annesi ve Melikşah'ın da eşi olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Başulu rolünü oynayan Pınar Töre kaç yağında, dizileri neler?

PINAR TÖRE KİMDİR?

Töre 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Bizim Hikaye, Elimi Bırakma ve Uyanış: Büyük Selçuklu dizilerinde başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

Pınar Töre 1.60 cm boyunda ve 51 kilodur.

DİZİLERİ

2020 – Uyanış Büyük Selçuklu

2019 – Elimi Bırakma

2017 – Bizim Hikaye

2016 – Anne