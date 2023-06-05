Batman'a atık su arıtma tesisi!

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Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, tesisin Batman'a ve gelecek nesillere karşı hissettikleri sorumluluğun bir yansıması olduğunu söyledi.

"OSB yıllardan beri Batman Çayı'na ve Ilısu Barajı'na atık su göndermektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değil" diyen Canalp, bu nedenle 7 ay önce ilk girişimleri başlattıklarını belirtti.

İdari ve mali işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından ihale yapıldığını ve temel atma aşamasına geçildiğini dile getiren Canalp, "122 milyon liraya mal olacak bir proje. İnsanoğlunun daha fazla üretmeye ihtiyacı var. Daha fazla refaha ve zenginliğe ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için de üretken bir ekonomiye sahip olmak gerekir. Bir yandan üretken bir ekonomiye sahip olacağız aynı zamanda da üretken ekonomimiz çevresel duyarlılıkla beraber ilerleyecek ve gelişecek" diye konuştu.

Daha sonra tesisin temeli atıldı. Törene, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.