        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

        Batman'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

        Batman'da Çetin Çelik ile H.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.O., Çelik'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.O. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Göğsünden bıçaklanan adam öldü

        Batman’ın Gercüş ilçesinde tartıştığı H.O. (65) tarafından göğsünden bıçaklanan Çetin Çelik (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        NEDENİ BİLİNMEYEN TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana geldi. Çetin Çelik ile H.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.O., yanındaki bıçakla Çelik’i göğsünden yaraladı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Çetin Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetin Çelik’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        H.O. gözaltına alınırken, Jandarma ekipleri de köyde yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

