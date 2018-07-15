Batman'ın Kozluk ilçesinde 60 yaşındaki İzzettin A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve kendisine bıçak çeken 35 yaşındaki oğlu Mehmet Zeki A.'yı tüfekle vurarak öldürdü.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde ikamet eden İzzettin A. (60), dün sabah saatlerinde oğlu Mehmet Zeki A. (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddialara göre Mehmet Zeki A., babasına bıçak çekerek vurmaya çalıştı. Öfkesine hakim olamayan İzzettin A. ise evde bulunan av tüfeğini alarak oğluna ateş açtı. Olay yerinde hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası Mehmet Zeki A.'nın cansız bedeni, Kozluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan aile fertleri sinir krizi geçirirken baba İzzettin A. gözaltına alındı.