Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Tüzün, "Hem ekolojik olarak hem ekonomik olarak çok büyük bir yükten kurtarıyor. Ekolojik olarak biz bu çamuru Batman Çayı’na vermeyerek büyük bir yük ve kirlilikten kurtarıyoruz. Ekonomik olarak da çiftçilerin ücretsiz bir şekilde gübreye sahip olmasını sağlıyoruz. Günlük olarak giriş ve çıkışlardan analizler alarak atık suyun verimini ölçüyoruz" diye konuştu.