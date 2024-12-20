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        Haberler Gündem Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Batman'da mobilya fabrikasında yangın çıktı

        Batman Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:51
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        Mobilya fabrikasında yangın çıktı
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        Batman Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz olay yerinde gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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