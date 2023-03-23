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Batman'da petrol boru hattında sızıntı

Batman'da petrol boru hattında sızıntı meydana geldiği bildirildi

Batman'da petrol boru hattında sızıntı
AA

Batman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkisinde petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vananın da kapatıldığı kaydedilen paylaşımda, "Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı'na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

'ÇALIŞMALARA İVEDİLİKLE BAŞLANMIŞTIR'

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada ise "22 Mart 2023 günü gece saatlerinde Batman-Dörtyol ham petrol boru hattının yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı meydana gelmiştir. BOTAŞ acil müdahale ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş olup ekiplerimiz tarafından gerekli çevre tedbirleri alınarak müdahale çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından petrol boru hattının en kısa sürede devreye alınacağı kaydedildi.

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