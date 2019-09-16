Kaza Batman'ın Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Bulut Kutlu'nun haberine göre 70 yaşındaki Hüseyin Kündeş hemzemin geçitten geçmek isterken trenin altına kaldı. Metrelerce sürüklenen Kündeş feci şekilde can verdi.

"RAYLARIN ÜZERİNDE OTURMA EYLEMİ YAPACAĞIZ"

Aynı mevkide birçok kez kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri yetkililerden kazaların önüne geçilmesi için hemzemin geçidin etrafının kapatılmasını istediler. Mahalle sakinleri: “Tren rayların karşısında okul bulunmakta, günde 300 öğrenci velisi çocukları ile birlikte tren rayların üstünden okula gidiyorlar. Bu büyük bir sorundur, bu sorun çözülmesi lazımdır. Batman bütün yetkililerine sesleniyorum ya bu sorunu çözün yada biz tren rayların üstünde oturma eylemi yapıp bu tren burada hizmet yapmayacaktır” dediler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.