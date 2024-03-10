Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Batmanlılar iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Şehir bazında değişiklik gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde derledik. İşte Diyanet'e göre Batman iftar ve sahur vakitleri...