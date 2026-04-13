Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama

Batman merkezli 6 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

.png

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, üçüncü kişilerden 'hesap kiralama' adı altında topladıkları banka bilgilerini, global yasa dışı bahis sitelerine entegre ederek 'panel' sistemi üzerinden para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, 31 Mart'ta Batman merkezli İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon ve Kırklareli'de belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 soğuk kripto cüzdan, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek ile çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, tablet ve dijital materyal ele geçirildi.

355 MİLYON LİRALIK HESAP HACMİ

Yürütülen mali soruşturma kapsamında; suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 700 bin lira değerindeki 4 araca, 2 milyon lira değerindeki 1 konuta ve toplamda 355 milyon lira işlem hacmi bulunan 185 banka hesabına el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Beşiri Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi