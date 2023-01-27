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Batshuayi tabloyu tersine döndürdü

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi müsabakada 14 gol kaydetti. Belçikalı golcü Beşiktaş'ta oynadığı dönem, bu rakamı 42 maç sonunda elde etmişti

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  • Batshuayi tabloyu tersine döndürdü - Fenerbahçe haberleri

    Michy Batshuayi, bu sezonki performansıyla beğeni topluyor. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması altında mücadele eden Batshuayi, siyah beyazlılarla 42 maçta 14 gol kaydetmişti.
  • Batshuayi tabloyu tersine döndürdü - Fenerbahçe haberleri

    Belçikalı forvet, Beşiktaş dönemindeki gollerinin tamamını Süper Lig'de kaydetti. Michy Batshuayi, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında golle buluşamamıştı.
  • Batshuayi tabloyu tersine döndürdü - Fenerbahçe haberleri

    Batshuayi için Fenerbahçe döneminde ise tablo tersine döndü. Sezon başındaki eleştirilere sahada yanıt veren Belçikalı oyuncu, HangiKredi Ümraniyespor karşısında fileleri havalandırarak bu sezon oynadığı toplam 21 maçta 14'üncü golünü kaydetti.
  • Batshuayi tabloyu tersine döndürdü - Fenerbahçe haberleri

    Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkarak 9 gole ulaşan Belçikalı futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez ağları sarstı.
  • Batshuayi tabloyu tersine döndürdü - Fenerbahçe haberleri

    Yıldız oyuncu bu sezon ligde girdiği pozisyonların yüzde 43'ünü gole çevirirken, 83 dakikada bir gol sevinci yaşadı.
  • Batshuayi tabloyu tersine döndürdü - Fenerbahçe haberleri

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