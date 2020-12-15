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HaberlerFutbol
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Batuhan Kör kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Bursasporlu Batuhan Kör nereli?

Bursaspor'un genç yıldızlarından Batuhan Kör, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe'ye deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan Batuhan Kör ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Batuhan Kör kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Bursasporlu Batuhan Kör nereli?

Bursasporlu Batuhan Kör sosyal medyanın gündeminde. Bugün oynanan Göztepe Bursaspor Türkiye Kupası 5. tur maçında hat-trick yapan genç yıldız ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BATUHAN KÖR KİMDİR?

9 Mart 2001 tariihinde Bursa'da dünyaya gelen Batuhan Kör, 13 yaşından beri Bursaspor altyapısında forma giyiyor. Kulübüyle 4 yıllık profesyonel sözleşmesi olan Batuhan Kör'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2023 yılında sona erecek.

Forvet mevkisinde görev yapan Batuhan, bu yıl TFF 1.Lig'de forma giydiği 14 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

Genç yıldız son olarak Göztepe Bursaspor Türkiye Kupası 5. tur maçında hat-trick yaparak yıldızlaştı...

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