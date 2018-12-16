Birçok milli futbolcunun menajerliğini yapan Batur Altıparmak, devre arası transfer dönemi öncesi önemli açıklamalar yaptı. Haber Global'e konuşan Altıparmak'ın sözleri şöyle:
"Enes Ünal için bir proje yaptık. Çok acele etmemize gerek yok. Enes Ünal 24 yaşına geldiğinde en üst seviyesine çıkacak. Enes’i Türkiye’ye döndürmeyi düşünmüyoruz.
İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulmadı. Bu sezon başında başka takımlar da istedi. Ama biz Başakşehir’de kalmasını istedik. Onu ileride Avrupa’ya göndermek istiyoruz.
Eğer Fenerbahçe makine gibi işleyen bir sistem kurarsa Barış Alıcı çok faydalı bir futbol oynar. Çok başarılı olur. Barış Alıcı, Medipol Başakşehir ya da Galatasaray’a da gidebilirdi. Fenerbahçe transferi doğru zamanda gerçekleştirdi.
Berke Özer gelecek adına çok iyi bir yatırım. Berke’yi Fenerbahçe elini çabuk tutup almasaydı Manchester City’ye gidiyordu.
Comolli ile 15 yıllık arkadaşlığım var. Bugüne kadar birlikte hiç iş yapmadık. Sadece Barış Alıcı, Berke Özer ve Harun Tekin transferlerinde birlikte çalıştık. Diğer transferlerle ilgim yok. Comolli doğru işler yapıyor. Alıcıları devreden çıkarıp direkt futbolcuların kendi menajerleri ile görüşüyor.
Roma, Salih Uçan’ı oynatmak için aldı ancak sonra fazla şans vermedi. İtalya’da bir kulübe kiralamak istediler ama bu kez de Fenerbahçe izin vermedi. Fazla süre almamasında kendi hataları da var.
Ömer Ali Şahiner’in sözleşmesi bitiyor. İlk tercihi Atiker Konyaspor’da kalmak. Bu isteğini bana da iletti. Haftaya Atiker Konyaspor ile görüşeceğiz.
İsmail Köybaşı’nın Fenerbahçe’ye gitmesi bir misilleme transferi değildi. Ya Beşiktaş’ta kalacaktı ya da Fenerbahçe’ye gidecekti. Oturduk konuştu ve Fenerbahçe’ye gitmesine karar verdik
Mert Günok doğru takıma gittiği için performansı yükseldi. Yedek kaleci olarak Galatasaray da istedi. Ama biz Başakşehir’e gitmesini istedik. Çünkü Muslera’nın arkasında beklerken formayı kazanması düşük ihtimaldi. Volkan Babacan’dan kaleyi alma ihtimali daha yüksekti. Doğru bir karar verdiğimize inanıyorum.
Selçuk İnan Galatasaray’da futbolu bırakmalı. Yönetimden henüz bir indirim talebi gelmedi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Henüz yönetimle görüşmedik.
Ocak ayında çok hareketli bir transfer dönemi geçeceğini düşünmüyorum. Kulüplerde yeteri kadar para yok."
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