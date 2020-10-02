Yapımını Gold Film, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın yazdığı “Bay Yanlış” dizisi bitiyor mu sorusu gündeme gelmişti. Yayınlanan bölüm ile bu sorunun yanıtı kesinleşti.

BAY YANLIŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bay Yanlış bugün final yapacak. Final bölümü 14. bölüm olarak belirlendi.

BAY YANLIŞ 2 EKİM FİNAL BÖLÜMÜ

Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi’den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi’ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür’le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.