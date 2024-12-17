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        Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

        Bayburt'ta canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:33
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        Bayburt'ta hayvan pazarı kapatıldı
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        Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

        Bayburt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimizde görülen şap hastalığından dolayı belediyemiz canlı hayvan pazarı 17 Aralık Salı gününden itibaren karantina süresi boyunca kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.

        Öte yandan Şingah Mahallesi'ndeki pazarın girişine konuya ilişkin uyarı levhası asıldığı görüldü.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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