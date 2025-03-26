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        Haberler Gündem Güncel Bayburt'ta "tek kart" dönemi | Son dakika haberleri

        Bayburt'ta toplu ulaşımda nakit kalkıyor, "tek kart" dönemine geçiliyor

        Bayburt'ta belediye otobüsleri ve özel dolmuşlarda kartlı ödeme sistemine geçilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:37
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        Bayburt'ta "tek kart" dönemi
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        Bayburt Belediyesi, belediye otobüsleri ve özel dolmuşlarda "tek kart sistemi"nin geçerli olacağı, nakit ücret ödeme döneminin kapanacağını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, tam, öğrenci, indirimli ve ücretsiz olmak üzere dört çeşit kartın vatandaşların istifadesine sunulduğu, kart ücretinin ise 200 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

        Kart edinmek için süre sınırlaması bulunmadığı vurgulanan açıklamada, 21 Mayıs 2025 tarihinden itibaren artık nakit ücretle dolmuşlara ve otobüslere binilemeyeceği aktarıldı.

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