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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen-Stuttgart: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen-Stuttgart: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Bayer Leverkusen, 31. haftada ağırladığı Stuttgart ile 90+6'da bulduğu golle 2-2 berabere kalarak, namağlup unvanını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:14 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:14
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        Leverkusen yine yenilmedi!
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        Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, BayArena'da Stuttgart'ı konuk ederken, mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Konuk takım Chris Führich'in 47 ve Deniz Undav'ın 56. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Amine Adli'nin 61. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla farkı bire indiren Bayer Leverkusen, uzun süre yenik durumda götürdüğü mücadelede bir puanı, uzatma dakikalarında gelen golle kurtardı. Robert Andrich'in 90+6. dakikada attığı golle karşılaşma 2-2 sona erdi.

        Bu sonuçla Bayer Leverkusen, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 46 maça çıkardı.

        Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Bayer Leverkusen 81, üçüncü sıradaki Stuttgart ise 64 puana yükseldi.

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