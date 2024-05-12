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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 2 - Wolfsburg: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 2 - Wolfsburg: 0 MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) konuk ettiği Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:38
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        Bayern Münih, Wolfsburg'u devirdi
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        Bundesliga'nın 33. haftasında oynanan maçta Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk etti.

        Bayern Münih'te golcü futbolcu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Lovro Zvonarek ve 13. dakikada Leon Goretzka'dan geldi.

        Bu galibiyetin ardından ligde ikinci sıradaki Bayern Münih, puanını 72'ye çıkardı.

        Bayer Leverkusen, Bundesliga'da ilk şampiyonluğunu haftalar öncesinde ilan etmişti.

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