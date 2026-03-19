Bayern Münih: 4 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki 6-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih, evinde İtalyan ekibi Atalanta'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alman devine turu getiren golleri Harry Kane (2), Lennart Karl ve Luis Diaz attı. Atalanta ise Devler Ligi'ne veda etti.
Giriş: 19.03.2026 - 00:53
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih ile Atalanta kozlarını paylaştı.
Turun ilk ayağındaki müsabakada 6-1'lik skorla galip gelen Bayern Münih, bugün Allianz Arena'da ev sahipliği yaptığı rövanş mücadelesini de 4-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Bayern Münih'e çeyrek finali getiren golleri 25 (p) ve 54. dakikalarda Harry Kane, 56'da Lennart Karl ile 70. dakikada Luis Diaz attı. Konuk ekibin tek golünü ise 85. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibi Atalanta ise organizasyondan elendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ