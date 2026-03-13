Bayern Münih - Anadolu Efes: 80-81 (MAÇ SONUCU)
Anadolu Efes, EuroLeague'in 31. haftasında konuk olduğu Bayern Münih'i, Cole Swider'ın son saniye üçlüğüyle 81-80 mağlup etti.
Giriş: 13.03.2026 - 00:52 Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti.
SAP Garden'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-14 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 39-26 üstün gitti.
İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya çıkan farkı 4'e kadar indirdi. Bayern Münih, son periyoda 58-53 önde girdi.
Başa baş bir mücadeleye sahne olan dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Swider'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 81-80 kazandı.
Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'de 10. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 18. yenilgisini yaşadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ