        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Bayern Münih - Anadolu Efes: 80-81 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Bayern Münih - Anadolu Efes: 80-81 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 31. haftasında konuk olduğu Bayern Münih'i, Cole Swider'ın son saniye üçlüğüyle 81-80 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 00:52
        Efes, Bayern'i son saniyede yıktı!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'i 81-80 mağlup etti.

        SAP Garden'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-14 önde tamamlayan Bayern Münih, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 39-26 üstün gitti.

        İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin başında 16 sayıya çıkan farkı 4'e kadar indirdi. Bayern Münih, son periyoda 58-53 önde girdi.

        Başa baş bir mücadeleye sahne olan dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Swider'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 81-80 kazandı.

        Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague'de 10. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 18. yenilgisini yaşadı.

