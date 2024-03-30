İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Bayern Münih bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 60 puanla 2. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 78 kez sarsarak ligin en golcü takımı olan Bayern Münih kalesinde ise 31 gol gördü.

Zirve mücadelesinin uzağında kalan Dortmund geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla 4. sırada bulunuyor. Leverkusen, Bayern Münih, Stuttgart gibi takımların gerisinde kalan Dortmund oynadığı karşılaşmalarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.