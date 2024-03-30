Bayern Münih -Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Bundesliga'da 27'nci hafta heyecanı dev maça sahne oluyor. Son 11 sezonun şampiyonu Bayern Münih, evinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair yanıtlar...
Milli takım arasının ardından Bundesliga'da, Bayern Münih- Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Lig'de Bayer Leverkusen'in 10 puan gerisinde bulunan Bavyera ekibi, Borussia Dortmund engelini aşarak zirve yarşından kopmamak istiyor. Lig'de oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı- siyahlılar ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. İşte, Bayern Münih- Borussia Dortmund maçına ilişkin detaylar...
BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN?
Bayern Münih- Borussia Dortmund maçı 30 Mart Cumartesi (bugün) 20.30'da başlayacak.
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu SPor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.
BAYERN MÜNİH- BORUSSİA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, de Light, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen, Brandt, Emre Can, Salih, Sancho, Füllkrug, Malen
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Bayern Münih bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 60 puanla 2. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 78 kez sarsarak ligin en golcü takımı olan Bayern Münih kalesinde ise 31 gol gördü.
Zirve mücadelesinin uzağında kalan Dortmund geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla 4. sırada bulunuyor. Leverkusen, Bayern Münih, Stuttgart gibi takımların gerisinde kalan Dortmund oynadığı karşılaşmalarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
BAYERN MÜNİH FARKI!
İki takım arasında oynanan maçlarda Bayern Münih'in, Borussia Dortmund'a karşı ezici üstünlüğü bulunuyor. Bayern Münih, Borussia Dortmund ile oynadığı son 11 karşılaşmadan 10 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.