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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih, genç yetenek Irankunda'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Bayern Münih, genç yetenek Irankunda'yı transfer etti

        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, 17 yaşındaki Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:29
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        Bayern'e gençlik aşısı!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Avustralya ekibi Adelaide United'da forma giyen Tanzanya asıllı Avustralyalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

        9 Şubat 2024'te 18 yaşına girecek kanat oyuncusunun Bavyera temsilcisiyle sözleşmesi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

        Alman basınında yer alan haberlere göre, Avustralya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maçta 11 gole imza atan Nestory Irankunda için Bayern Münih, 3,4 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödeme yapacak.

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