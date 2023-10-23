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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'in Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in kamp kadrosu açıklandı. Alman ekibinde Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro sarı-kırmızılılar karşısında forma giyemeyecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:07
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        Bayern'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, yarın Bayern Münih'i konuk edecek. Müsabaka öncesi son antrenmanını bu sabah Almanya'da yapan Bavyera ekibinde kamp kadrosu da belli oldu.

        Kulüp tarafından yapılan açıklamada; Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

        Bayern Münih'in 18 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

        "Daniel Peretz, Sven Ulreich, Kim Min Jae, Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Harry Kane, Leroy Sane, Kingsley Coman, Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Thomas Müller, Konrad Laimer, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Frans Kratzig, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic."

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