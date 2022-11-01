Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Grup aşamasında son haftanın en çarpıcı maçında Alman panzeri Bayern Münih, sahasında İtalyan devi Inter'i konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, saatler kala Inter Bayern Münih maçı ile ilgili tüm bilgiler...