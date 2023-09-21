Bayern Münih - Manchester United: 4-3 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Bayern Münih, sahasında Manchester United'ı 4-3 yendi.
Giriş: 21.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:18
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dev mücadelede Bayern Münih, Allianz Arena'da Manchester United'ı ağırladı.
Alman ekibi; 28'inci dakikada Sane, 32'nci dakikada Gnabry, 53'üncü dakikada penaltıdan Kane ve 90+2'nci dakikada Tel bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Manchester United'ın karşılaşmadaki golleri ise 49'uncu dakikada Hojlund ile 88 ve 90+5'inci dakikalarda Casemiro'dan geldi.