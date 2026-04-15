Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı maçında Real Madrid'i ağırlıyor. Santiago Bernabeu oynanan ilk maçta rakibine mağlup olan eflatun-beyazlılar, tur şansını zora soktu. Bayern Münih - Real Madrid karşılamasının maç saati ve yayıncı kuruluşu Allianz Arena'da oynanacak dev mücadele öncesinde futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Bayern Münih - Real Madrid maçı canlı yayın izle bilgisi...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi erken final niteliğinde bir maça sahne oluyor. Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. 2-1 rövanşında avantajlı skoru elde eden Alman devi, Madrid ekibini saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Bayern Münih - Real Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...
BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih - Real Madrid maçı, 15 Nisan 2026 Çarşamba bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele Tabii Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Arda Güler Bayern Münih karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.
MUHTEMEL 11
Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane
Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Jr
BAYERN MUNIH - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE
