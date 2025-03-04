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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'te Beckenbauer'in 5 numaralı forması emekli ediliyor! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'te Beckenbauer'in 5 numaralı forması emekli ediliyor!

        Bayern Münih, efsane oyuncusu Franz Beckenbauer'in 5 numaralı formasını emekli etmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:16
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        Bayern Münih'te 5 numaralı forma emekli ediliyor!
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        Bayern Münih, 125. kuruluş yıl dönümünü unutulmaz bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor.

        Kulüp, efsane futbolcusu Franz Beckenbauer'in formasını Allianz Arena'nın çatısına asarak ona özel bir saygı duruşunda bulunacak. Ayrıca, Beckenbauer'in ikonik 5 numaralı forması kulüp tarihinde ilk kez emekliye ayrılacak.

        Bayern Münih'in bu anlamlı hamlesi, Bayer Leverkusen ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında hayata geçirilecek.

        Stadyumun çatısının altına asılacak olan dev forma, 15.7 metre yüksekliğinde ve 10.4 metre genişliğinde olacak.

        Kulüp Başkanı Herbert Hainer, bu özel anmanın Beckenbauer'e duyulan derin bağlılığı yansıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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        "Franz Beckenbauer'i Allianz Arena'da bu eşsiz şekilde onurlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burası Bayern Münih'in kalbinin attığı yer ve onun mirası her zaman yaşatılacak. Oyuncularımız ve taraftarlarımız bu özel bağı her an hissedebilecek."

        BAYERN TARİHİNDE BİR İLK

        Bayern Münih için bir dönemin kapanışını simgeleyen bu karar, kulübün tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

        Futbol dünyasında genellikle NBA gibi basketbol liglerinde görülen forma emekliye ayırma geleneği, Bayern Münih tarafından efsane liberolarından biri için uygulanacak.

        Franz Beckenbauer, Bayern Münih formasıyla tam 584 maça çıkmış ve 1974 FIFA Dünya Kupası zaferiyle Almanya'ya tarih yazdırmıştı.

        7 Ocak 2024'te 78 yaşında hayata veda eden futbol efsanesi, yalnızca Bayern Münih için değil, dünya futbolu için de unutulmaz bir figür olarak hafızalarda yer etti.

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