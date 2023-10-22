Bayern Münih'te bir sakatlık daha! Goretzka, Galatasaray maçında yok - Futbol Haberleri

Bayern Münih'te bir sakatlık daha! Goretzka, Galatasaray maçında yok - Futbol Haberleri

Bayern Münih'te bir sakatlık daha! Goretzka, Galatasaray maçında yok Bayern Münih, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ajanslar Giriş: 22.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 20:23 facebook

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